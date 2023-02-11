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Барселоне предложили подписать хавбека Вулверхэмптона

Невеш может продолжить карьеру в стане каталонцев.
Сегодня, 17:19
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш рассматривает вариант со сменой клубной прописки. Об этом сообщает издание undo Deportivo.

Жорже Мендеш, агент португальца, прибыл в Барселону, чтобы пообщаться с руководством каталонского клуба. Представитель футболиста сообщил об интересе нескольких клубов к Ансу Фати, обсудил продление контракта Алекса Бальде, а также предложил подписать Невеша.

В свою очередь, руководство Барселоны устраивает такой вариант, однако главный тренер Хави считает, что португальскому хавбеку не хватает качеств, чтобы заменить Серхио Бускетса в центре поля.

Испанский специалист предпочитает полузащитника Реал Сосьедад Мартина Субименди. Трансфер хавбека обойдется каталонцам в 60 млн евро.

В текущем сезоне на счету Невеша 5 голов в 20 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена оспорить отказ ФИФА оформить трансфер защитника ЛА Гэлакси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вулверхэмптон Рубен Невеш

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