Траоре: Шахтер будет пытаться играть в свой футбол и порадовать болельщиков

В рамках ответного поединка плей-офф Лиги Европы Шахтер на выезде сыграет с Ренном.

Форвард "горняков" Лассина Траоре ответил на ряд вопросов журналистов в преддверии матча.

Буркиниец рассказал, почему решил остаться в Украине несмотря на войну.

"Это очень хороший вопрос. На публике всегда повторяю, что горд выступать за Шахтер. Я пережил специфический момент, когда получил тяжелую травму, но клуб меня не оставил и постоянно поддерживал во время операции и восстановления. Даже несмотря на тяжелые обстоятельства и войну Шахтер всегда был рядом со мной. Для меня было очень важно вернуться и играть за эту команду".

Траоре высказался о том, что ожидать от донецкого клуба в предстоящем поединке.

"Шахтер всегда демонстрирует свой футбол и играет только на победу в любом турнире. Завтра мы будем играть в свой футбол, будем биться до конца, попробуем забить как можно больше голов и постараемся порадовать болельщиков", - заявил нападающий.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Ренн - Шахтер.