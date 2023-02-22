Ренн - Шахтер: прогноз на матч 23.02.2023 Лиги Европы
В четверг, 23 февраля, во Франции состоится второй матч противостояния 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором сойдутся Ренн и донецкий Шахтер.
В первом матче "горняки" сумели добыть положительный результат, добыв важную победу - 2:1. Поединок пройдет на стадионе Руазон-Парк. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы Ренн - Шахтер
Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи являются французы.
Прогноз букмекеров на матч Ренн - Шахтер:
- победа Ренна - 1,68
- ничья - 4,1
- победа Шахтера - 5,0
По мнению букмекеров, во второй игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,76.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,76.
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Статистика противостояния Ренн - Шахтер
В своей истории команды встречались лишь раз до плей-офф текущего еврокубкового сезона. Эта встреча была в 2005-м году, где Шахтер минимально обыграл Ренн. С учетом прошедшего поединка, Шахтер имеет на своем счету уже две победы.
Ренн - Шахтер
0 Победы 2
1 Голы 3
В первой встречи 1/16 финала Лиги Европы в составе Шахтера отличились Криськив и Бондаренко, который реализовал пенальти. В составе французской команды голом отметился Экамби.
Шахтер - Ренн 2:1
Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45 (пен.) - Экамби, 59
Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив (Петряк, 77), Судаков – Траоре (Сикан, 77)
Ренн: Манданда – Спенс, Амари, Белосян, Трюффер – Доку (Салах, 71), Бурижо, Угочукву (Майер, 77), Экамби (Сантамария, 77) – Гуири (Дуе, 71), Колимуэндо (Мелинг, 86)
Предупреждения: Степаненко, Михайличенко, Зубков - Бурижо, Угочукву, Омари
Отметим, что в преддверии ответного поединка Ренн в рамках чемпионата Франции на своем поле обыграл Клермон (2:0). Шахтер же игр не проводил, ведь чемпионат Украины на паузе.