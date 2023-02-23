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Нант - Ювентус 0:3: обзор матча и результат игры 23.02.2023

Хет-трик Ди Марии принес туринскому клубу путевку в следующий этап турнира.
Вчера, 21:41
Празднование гола Ди Марии / juventus.com
Празднование гола Ди Марии / juventus.com

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Нант принимал на своем поле Ювентус.

В самом начале встречи Анхель Ди Мария открыл счет голам в матче. Уже спустя некоторое время Нант остался в меньшинстве, тем самым закрыв все вопросы касаемо возможного победителя в данной игре.

Ювентус заработал пенальти, который удачно реализовал все тот же аргентинец. Ди Мария был лидером своей команды на поле, нацелившись на очередное увеличение в счете и потенциальный хет-трик.

35-летний вингер все же сумел забить третий гол и поставить жирную точку в данной встрече, выведя свою команду в 1/8 финала Лиги Европы.

Статистика матча Нант - Ювентус в 1/16 финала Лиги Европы

Нант - Ювентус 0:3 (1:4 общий)
Голы: Ди Мария, 5, 20, 78

Ожидаемые голы (xG): 0,29 - 3,56
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 8 - 20
Удары в створ: 2 - 12
Фолы: 12 - 11

Нант: Лафон, Сантонз, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Сиссоко (Мутуссами, 46), Молле (Гессан, 73), Чиривелья (Траоре, 24), Блас, Саймон (Мохамед, 73), Делор (Ганаго, 46).

Ювентус: Шченсны, Де Шильо (Куадрадо, 65), Алекс Сандро, Данило (Бонуччи, 82), Бремер, Костич (Айлинг, 83), Ди Мария (Паредес, 82), Рабьо, Локателли, Фаджоли, Кин (Влахович, 64).

Предупреждения: Траоре (81), Куадрадо (87).

Удаление: Паллуа (17).

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