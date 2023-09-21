ЛАСК - Ливерпуль 1:3: обзор матча и результат игры 21.09.2023

Поединок против австрийской команды получился для мерсисайдцев не таким уж и простым.

В четверг, 21 сентября, в Линце состоялся матч первого тура группы Е Лиги Европы, в котором Ливерпуль пожаловал в гости к ЛАСКу.

Центрбек австрийского коллектива Максим Таловеров, к сожалению, просидел всю игру на скамейке запасных.

А ведь матч начался очень успешно именно для хозяев поля. На 14-й минуте Саша Хорват навесил с углового на линию штрафной, где Флориан Флекер одним касанием принял мяч, а вторым отправил его в дальний угол ворот Куивина Келлехера.

Стоит отдать должное ЛАСКу, который в первом тайме практически на равных играл с более именитым оппонентом. Но после перерыва мерсисайдцы взяли свое.

Сначала Луис Диас заработал пенальти, который успешно реализовал Дарвин Нуньес - Тобиас Лаваль угадал направление удара, но дотянуться до мяча он не сумел.

Источник: Getty Images

Затем Харви Эллиотт запустил по флангу Райана Гравенберха, который в одно касание прострелил в штрафную, а там Диас без помех замкнул передачу, пробив над вратарем.

Точка же была поставлена на последних минутах поединка. Нуньес отобрал мяч у штрафной соперника и сразу же отдал на Мохамеда Салаха. Египтянин обыграл защитника и с носка пробил между ног вратарю, установив окончательный счет встречи.

В итоге Ливерпуль одержал волевую победу, которая отправила его на вершину таблицы. ЛАСК же замыкает квартет, так как в параллельном матче Юнион и Тулуза сыграли вничью.

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Статистика матча ЛАСК - Ливерпуль первого тура группового этапа Лиги Европы

ЛАСК - Ливерпуль 1:3

Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 (пен.), Диас, 63, Салах, 88.

Ожидаемые голы (xG): 0,28 - 2,21

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 7 - 16

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 14 - 15

ЛАСК: Лаваль - Цирайс, Андраде, Лукенедер (Дарбо, 80) - Флекер (Ба, 89), Хорват, Йовичич, Реннер (Белло, 89) - Гавел (Мустафа, 68), Жуль, Любичич (Коне, 68).

Ливерпуль: Келлехер - Байчетич (Гомес, 60), Конате (Матип, 81), Ван Дейк, Цимикас - Эллиотт, Гравенберх (Салах, 74), Эндо (Мак Аллистер, 60) - Доук (Собослаи, 60), Нуньес, Диас.

Предупреждения: Гавел, Жуль, Цирайс - Конате, Байчетич.

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