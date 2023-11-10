Одноклубник Таловерова стал игроком недели в Лиге Европы
Саша Хорват впечатлил болельщиков своей игрой.
Пресс-служба УЕФА объявила победителя в номинации игрок тура в Лиге Европы.
В голосовании зрителей победил хавбек ЛАСКа Саша Хорват. На счету футболиста гол и голевая передача в матче против Юнион Сен-Жилуаз (3:0).
Австриец опередил Максимилиана Эггештайна из Фрайбурга, Кристиана Эриксена из норвежского Мольде и Педру Гонсалвеша из португальского Спортинга.
Напомним, в матче против Юнион Сен-Жилуаз украинец Максим Таловеров отметился дебютным голом за ЛАСК.
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