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Одноклубник Таловерова стал игроком недели в Лиге Европы

Саша Хорват впечатлил болельщиков своей игрой.
Сегодня, 18:39
Саша Хорват / Getty Images
Саша Хорват / Getty Images

Пресс-служба УЕФА объявила победителя в номинации игрок тура в Лиге Европы.

В голосовании зрителей победил хавбек ЛАСКа Саша Хорват. На счету футболиста гол и голевая передача в матче против Юнион Сен-Жилуаз (3:0).

Австриец опередил Максимилиана Эггештайна из Фрайбурга, Кристиана Эриксена из норвежского Мольде и Педру Гонсалвеша из португальского Спортинга.

Напомним, в матче против Юнион Сен-Жилуаз украинец Максим Таловеров отметился дебютным голом за ЛАСК.

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