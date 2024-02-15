iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пушич: Я очень доволен тем, как мы сыграли

Команда провела первый официальный матч за два месяца.
Вчера, 22:59
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился своими мыслями о матче с Марселем.

Напомним, донецкий клуб расписал результативную ничью в 1/16 финала Лиги Европы.

Наставник "горняков" доволен игрой своей команды, которая сыграла первый официальный матч за два месяца. Однако по его мнению команда все равно заслуживала большего.

"Двоякое ощущение. Я думаю, что мы заслуживали большего, но так иногда бывает в футболе. Я очень доволен тем, как мы сыграли. Рабочий настрой просто фантастический, особенно учитывая, что мы сыграли первую официальную игру за два месяца.

Мы проявили характер, дважды отыгравшись, и мы проявили смелость, чтобы снова атаковать. Поэтому есть двойственное ощущение, но в основном я горжусь своей командой", - приводит слова Пушича УЕФА.

С расписанием и результатами матчей Шахтера вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

Статьи по теме

Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го и 19-го туров УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го и 19-го туров
Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями
Гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова Гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Футбол00:58
Стрельба во время чемпионского парада Канзас-Сити Чифс несет угрозу чемпионату мира 2026 года
Европа00:55
"Дань уважения лучшему игроку Норвегии": В честь Холанда выпустят мороженое
Европа00:35
Защитник Манчестер Юнайтед, пропустивший все матчи сезона, близок к возвращению в строй
Лига Европы00:21
Трубин – худший игрок Бенфики в матче против Тулузы
Лига конференций00:08
Лига конференций-2023/24: Динамо Загреб обыграло на выезде Бетис, Аякс спасся от поражения Буде/Глимту
Лига Европы00:06
Лига Европы-2023/24: Шахтер и Марсель сыграли вничью, Милан разгромил Ренн, Бенфика с Трубиным одолела Тулузу
Лига Европы00:02
Дубль Лофтус-Чика позволил Милану разгромить Ренн в Лиге Европы
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным с трудом обыграла Тулузу
Олимпийские виды23:34
Чемпионат Европы по борьбе: украинки завоевали три серебряные медали
Европа23:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK