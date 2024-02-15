Пушич: Я очень доволен тем, как мы сыграли

Команда провела первый официальный матч за два месяца.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился своими мыслями о матче с Марселем.

Напомним, донецкий клуб расписал результативную ничью в 1/16 финала Лиги Европы.

Наставник "горняков" доволен игрой своей команды, которая сыграла первый официальный матч за два месяца. Однако по его мнению команда все равно заслуживала большего.

"Двоякое ощущение. Я думаю, что мы заслуживали большего, но так иногда бывает в футболе. Я очень доволен тем, как мы сыграли. Рабочий настрой просто фантастический, особенно учитывая, что мы сыграли первую официальную игру за два месяца.

Мы проявили характер, дважды отыгравшись, и мы проявили смелость, чтобы снова атаковать. Поэтому есть двойственное ощущение, но в основном я горжусь своей командой", - приводит слова Пушича УЕФА.

С расписанием и результатами матчей Шахтера вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!