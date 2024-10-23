Лидер Тоттенхэма пропустит матч Лиги Европы

Английский Тоттенхэм уже в этот четверг, 24 октября, проведет матч против АЗ в Лиге Европы. Главный тренер англичан Эндж Постекоглу признался, что лидер команды Сон Хин Мин пропустит матч.

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"У Сона есть болезненные ощущения после выходных (после матча против Вест Гэма – прим.), и он все равно не сыграл бы завтра, потому что он немного пропустил. Мы не будем упускать его завтра и посмотрим, каким будет его состояние.

Мы очень хорошо начали турнир (Лигу Европы – прим.). Каждый раз, когда ты играешь на выезде в еврокубках, это другой вызов. В прошлом сезоне мы не играли в еврокубках, и я думаю, что мы скучали по этому. Мы хорошо начали турнир, но предстоит еще долгий путь. Мы двигаемся шаг за шагом", - заявил тренер.

Напомним, Тоттенхэм сыграет против АЗ в рамках основного этапа Лиги Европы.

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