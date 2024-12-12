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10 фанатов МЮ были арестованы за драку перед матчем Лиги Европы, заодно поймали выращивающую каннабис женщину

Расследование длилось почти три месяца.
Сегодня, 09:24
Фанаты МЮ / Getty Images
Фанаты МЮ / Getty Images

Еще в сентябре, перед матчем Манчестер Юнайтед против нидерландского клуба Твенте произошла массовая организованная драка, участие в которой приняли около 40 человек.

Все они были в балаклавах и не имели ни одного оружия, кроме голых кулаков. Драки продолжались и в отдельных пабах и барах. Обеспокоенные местные жители, ставшие свидетелями драки, вызвали полицию.

Специальная оперативная группа провела расследование и обыски, после которых установила личности десяти участников драки и арестовала их. Самому старшему арестованному 64 года, тогда как самому младшему – 20.

Также во время обысков были обнаружены две отдельные фермы по выращиванию каннабиса, из-за чего была арестована 36-летняя женщина, подозреваемая в организации этих ферм.

В полиции также уточнили, что очень нужно было завершить это расследование перед манчестерским дерби, которое состоится в воскресенье.

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Накануне ISPORT сообщал, что украинская полиция прекратила деятельность преступных группировок, которые организовывали договорные матчи

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты манчестер юнайтед

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