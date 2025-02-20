Клубы Безуса, Тайсона и Кендзеры вылетели из еврокубков
Завершились несколько ответных матчей в Лиге Европы и Лиге конференций. В киприотском дерби в ЛК встретились Пафос и Омония, за которую выступает украинец Роман Безус.
К сожалению, украинец из-за тяжелой травмы, заставившей его пропустить половину нынешнего сезона, не был заявлен на турнир и не помогал своей команде, которая в ответном матче проиграла на выезде со счетом 2:1 (первый поединок завершился вничью 1:1).
Бывшие футболисты Динамо и Шахтера - Томаш Кендзера и Тайсон, соответственно - ныне выступающие за греческий ПАОК, не продолжат выступления в Лиге Европы.
Их команда проиграла румынской Стяуа 0:2 на выезде после домашнего поражения 1:2 на прошлой неделе.Тайсон, изъятый в первой встрече, пропускал эту, а вот Кендзера провел на поле все 90 минут.
Отметим, что Рома украинца Артема Довбика смогла одолеть Порту и прошла в 1/8 финала Лиги Европы.
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