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Футбол

Клубы Безуса, Тайсона и Кендзеры вылетели из еврокубков

Сразу несколько не чужих для Украины игроков прекращают выступления в еврокубках.
Сегодня, 21:54
Тайсон / Getty Images
Тайсон / Getty Images

Завершились несколько ответных матчей в Лиге Европы и Лиге конференций. В киприотском дерби в ЛК встретились Пафос и Омония, за которую выступает украинец Роман Безус.

К сожалению, украинец из-за тяжелой травмы, заставившей его пропустить половину нынешнего сезона, не был заявлен на турнир и не помогал своей команде, которая в ответном матче проиграла на выезде со счетом 2:1 (первый поединок завершился вничью 1:1).

Бывшие футболисты Динамо и Шахтера - Томаш Кендзера и Тайсон, соответственно - ныне выступающие за греческий ПАОК, не продолжат выступления в Лиге Европы.

Их команда проиграла румынской Стяуа 0:2 на выезде после домашнего поражения 1:2 на прошлой неделе.Тайсон, изъятый ​​в первой встрече, пропускал эту, а вот Кендзера провел на поле все 90 минут.

Отметим, что Рома украинца Артема Довбика смогла одолеть Порту и прошла в 1/8 финала Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тайсон паок Роман Безус

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