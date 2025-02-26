"Никогда никого не держим силой": Президент Динамо - о продлении контракта Бражко

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал подписание полузащитником Владимиром Бражко долгосрочного контракта с киевским клубом.

Глава "бело-синих" выразил надежду, что 23-летний футболист еще принесет много пользы команде.

Читай также: Лидер Динамо продлил контракт с клубом после слухов об уходе

"Хочу поблагодарить Владимира за профессионализм и понимание ситуации. Все знают, что мы вели переговоры по поводу его трансфера, но есть такое понятие, как интересы клуба. Для нас они на первом месте, как мы видим сейчас, то для Бражко тоже. Очень важно, что игрок готов продолжать прогрессировать и приносить пользу команде.

У нас был конструктивный и понятный обеим сторонам диалог. Владимир является воспитанником Динамо, он прекрасно понимает, что может помочь команде добиться важных побед в УПЛ и еврокубках, прогрессировать, стать важным игроком национальной сборной. Для него созданы все условия для развития, он парень амбициозный и профессиональный, так что ждем, что он выйдет на более качественный индивидуальный уровень.

Недоволен ли Бражко развязкой переговоров с Вулверхэмптоном? Он не первый год в системе Динамо, так что прекрасно знает, что мы никогда никого не держим силой или уговорами. Если игрок действительно хочет сменить клуб и это отвечает интересам Динамо, то мы всегда идем навстречу. Кроме того, это профессиональный футбол, где далеко не все переговоры заканчиваются подписанием соглашения.

Это нормальный процесс, главное, чтобы реакция на это была адекватная. Со стороны Бражко все было профессионально, мне даже кажется, что эта ситуация придаст ему мотивацию и желание играть еще лучше", - приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен выкупить игрока Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!