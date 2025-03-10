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Футбол

Ракицкий начал карьеру менеджера

Бывший защитник сборной Украины вряд ли вернется на поле.
Сегодня, 15:45
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк

Легенда донецкого Шахтера возбудил новое дело. Ярослав Ракицкий представил спортивное агентство в Instagram.

Компания получила название Dominant Promotion. Агентство будет заниматься спортивным менеджментом и маркетингом. Вектор стратегического развития взяла на себя сестра футболиста Дарья.

Сам Ракицкий будет отвечать за контракты, ведение клиентов и поддержку игроков на каждом этапе сотрудничества. Первыми клиентами Dominant Promotion стали защитник киевского Динамо Валерий Лучкевич, голкипер Владимир Кемкин (Карпаты) и другие.

Напомним, ранее УПЛ раздала призы тура середнякам чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослав Ракицкий

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