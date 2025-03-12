Шахтер предлагал возглавить клуб экс-игроку испанских грандов

Донецкий Шахтер, похоже, начал поиски замены Марино Пушичу на фоне неудачных результатов в УПЛ.

Как сообщает журналист Салим Манав со ссылкой на ajanspor, «горняки» связывались с Ардой Тураном. Украинский коллектив был заинтересован в услугах действующего наставника Эюпспора.

Шахтер получил отказ от 38-летнего специалиста. Туран решил, что закончит текущий сезон в своей нынешней команде.

Отметим, что для экс-игрока Атлетико и Барселоны работа в Эюпспоре является первой в качестве главного тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что Срна не считает Шахтер фаворитом в борьбе даже за второе место.

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