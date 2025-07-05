Любимец Де Дзерби решил вернуться в Шахтер

Донецкий Шахтер объявит о громком возвращении легионера в свои ряды. Защитник Марлон согласился снова надеть футболку "горняков", утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Центрбек вернется в отечественный гранд свободным агентом. Марлон недавно покинул американский Лос-Анджелес. Стороны уже якобы согласовали контракт.

Марлон защищал цвета Шахтера в сезоне 2021/22. Он пришел в команду вместе с Роберто Де Дзерби из итальянского Сассуоло. После полномасштабного вторжения РФ бразилец покинул чемпионат Украины.

Кстати, ранее Шахтер объявил заявку команды на квалификацию Лиги Европы.

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