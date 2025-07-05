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Футбол

Шахтер огласил заявку для участия к квалификации Лиги Европы

"Горняки" стартуют в отборе еврокубка матчами против финского Ильвеса.
Сегодня, 12:15       Автор: Игорь Мищук
Шахтер вскоре стартует в отборе Лиги Европы / ФК Шахтер Донецк
Шахтер вскоре стартует в отборе Лиги Европы / ФК Шахтер Донецк

Шахтер обнародовал заявку для участия в первом раунде квалификации Лиги Европы, в котором донецкая команда встретится с финским Ильвесом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый главный тренер "горняков" Арда Туран включил в список игроков, которые будут смогут принять участие в будущих поединках, 29 исполнителей.

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Заявка Шахтера:

  • Вратари: 23. Кирилл Фесюн, 31. Дмитрий Ризнык, 34. Ростислав Баглай*.
  • Защитники: 5. Валерий Бондар, 12. Георгий Гочолеишвили, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грамм, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 65. Николай Огарков*, 74. Марьян Фарина.
  • Полузащитники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Кевин, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 30. Алиссон, 38. Педриньо, 39. Невертон.
  • Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 19. Кауан Элиас.

*Игроки, заявленные по списку В.

Первый номинально домашний для Шахтера поединок с Ильвесом состоится в четверг, 10 июля, в столице Словении Любляне и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч будет сыгран в Тампере 17 июля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по Киеву.

Напомним, ранее Шахтер в дебюте нового тренера Арды Турана обыграл в спарринге хорватскую Горицу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ильвес

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