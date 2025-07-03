Шахтер потерял двух игроков перед стартом в квалификации Лиги Европы

Дмитрий Крыськив и Диего Арройо получили травмы на тренировочном сборе.

Два игрока Шахтера будут вынуждены пропустить несколько недель из-за повреждений, полученных во время тренировочного сбора в Словении.

Как сообщает официальный сайт "горняков", полузащитнику Дмитрию Крыськиву диагностировали мышечную травму. По предварительным прогнозам клубных врачей на восстановление ему потребуется около трех недель.

Также центральный защитник Диего Арройо получил повреждение боковой связки колена. После проведенной процедуры МРТ стало известно, что ориентировочный срок восстановления игрока - две недели.

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Напомним, что на ближайшие дни у Шахтера запланированы два спарринга. 4 июля подопечные Арды Турана встретятся с хорватской Горицей, а 6 июля - с чешским Словацко.

В четверг, 10 июля, Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы, где в первом отборочном раунде сыграет против финского Ильвеса. Ответный матч состоится в Тампере 17 июля.

Ранее тренер вратарей Шахтера Андрей Пятов назвал задачи команды на сезон.

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