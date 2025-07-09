Дебютант УПЛ выбрал временный стадион
Новичок первенства вернет один из областных центров в элиту.
Каменец-подольский Эпицентр определился с домом на старте сезона. Подопечные Сергея Нагорняка будут играть в Тернополе, сообщает официальный сайт клуба.
Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича Эпицентр будет делить с перволиговой Нивой. Домашняя арена подолян пока не отвечает требованиям к стадионам Премьер-лиги. Возвращение домой Эпицентр планирует еще в сезоне 2025/26.
Элитный дивизион вернется в Тернополь после более чем 20-летней паузы. Некогда местная Нива провела 10 сезонов подряд в Высшей лиге. Последняя кампания "желто-зеленых" в элите – 2000/01.
Кстати, донецкий Шахтер будет гостить у Эпицентра в стартовом туре сезона.
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