iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дебютант УПЛ выбрал временный стадион

Новичок первенства вернет один из областных центров в элиту.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Тернопольский городской стадион / ФК Нива
Тернопольский городской стадион / ФК Нива

Каменец-подольский Эпицентр определился с домом на старте сезона. Подопечные Сергея Нагорняка будут играть в Тернополе, сообщает официальный сайт клуба.

Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича Эпицентр будет делить с перволиговой Нивой. Домашняя арена подолян пока не отвечает требованиям к стадионам Премьер-лиги. Возвращение домой Эпицентр планирует еще в сезоне 2025/26.

Элитный дивизион вернется в Тернополь после более чем 20-летней паузы. Некогда местная Нива провела 10 сезонов подряд в Высшей лиге. Последняя кампания "желто-зеленых" в элите – 2000/01.

Кстати, донецкий Шахтер будет гостить у Эпицентра в стартовом туре сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эпицентр Нива Тернополь

Статьи по теме

Экс-форвард сборной Украины присоединился к новичку УПЛ Экс-форвард сборной Украины присоединился к новичку УПЛ
Определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26 Определился первый новичок УПЛ сезона-2025/26
Вирт возглавил клуб Первой лиги Вирт возглавил клуб Первой лиги
Минай стал вторым финалистом Турнира четырех УПЛ, обыграв Эпицентр в серии пенальти Минай стал вторым финалистом Турнира четырех УПЛ, обыграв Эпицентр в серии пенальти

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ против Реала, продолжение женского Евро и квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Теннис22:15
Уимблдон-2025 (WTA): Швентек и Бенчич по пути в полуфинал выбили последних россиянок
Европа21:54
Тоттенхэм согласовал переход звезды Вест Хэма
Лига Чемпионов21:13
Жальгирис уверенно одолел Хамрун в квалификации Лиги чемпионов
Европа20:46
Аталанта согласилась продать лучшего бомбардира Серии A
Украина20:00
Дебютант УПЛ выбрал временный стадион
Другие страны19:55
Трамп посетит финал Клубного чемпионата мира по футболу
Бокс19:30
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: прогноз на титульный бой
Европа19:29
Эвертон подписал форварда из Ла Лиги
Формула 118:44
Ферстаппен отреагировал на неожиданное увольнение Хорнера
Другие страны18:03
Тевес вернулся к тренерской работе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK