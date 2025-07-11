Экс-игрок Шахтера перешел в итальянский клуб

Бывший защитник Шахтера Бартол Франьич сменил клубную прописку.

Хорват перебрался в стан Венеции, которая вылетела из Серии А. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Центрбек стал игроком итальянского клуба на правах аренды из Вольфсбурга. Это его четвертая аренда из лагеря «волков».

В лагере Шахтера Франьич также выступал на правах аренды. За «горняков» 25-летний Бартол провел 8 матчей, забив 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер уничтожил финский клуб в отборе Лиги Европы.

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