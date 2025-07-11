iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Шахтера перешел в итальянский клуб

Бартол Франьич стал игроком Венеции.
Сегодня, 13:56       Автор: Василий Медвидь
Бартол Франьич
Бартол Франьич

Бывший защитник Шахтера Бартол Франьич сменил клубную прописку.

Хорват перебрался в стан Венеции, которая вылетела из Серии А. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Центрбек стал игроком итальянского клуба на правах аренды из Вольфсбурга. Это его четвертая аренда из лагеря «волков».

В лагере Шахтера Франьич также выступал на правах аренды. За «горняков» 25-летний Бартол провел 8 матчей, забив 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер уничтожил финский клуб в отборе Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Шахтер объявил о возвращении легионера Шахтер объявил о возвращении легионера
Потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы может пополниться английским защитником Потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы может пополниться английским защитником
"Играли против чрезвычайно сильной команды": тренер Ильвеса прокомментировал разгром от Шахтера "Играли против чрезвычайно сильной команды": тренер Ильвеса прокомментировал разгром от Шахтера
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Видео

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: Италия - Испания, Португалия - Бельгия на женском Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:13
Арсенал установит новый трансферный рекорд
Еврокубки16:03
Днепр поборется за Кубок Европы ФИБА
Европа15:37
Рома продлила контракт со своим лидером
Другие страны15:29
Звездный тренер останется наставником экзотической сборной
Украина15:11
Шахтер объявил о возвращении легионера
Европа14:53
Потенциальный соперник Шахтера в Лиге Европы может пополниться английским защитником
Украина14:51
Динамо избежало поражение от Вест Бромвича в рамках спарринга
Европа14:39
Сын легендарного голландца перебрался в местный гранд
Бокс14:30
Сенченко назвал условие, при котором Усик проведет трилогию с Фьюри
Украина13:56
УАФ презентовала новый формат Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK