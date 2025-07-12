iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья

Факундо Батиста стал игроком Атлетико Насьоналя.
Вчера, 23:32       Автор: Василий Медвидь
Факундо Батиста / Getty Images
Факундо Батиста / Getty Images

Уругвайский нападающий Факундо Батиста сменил клубную прописку.

Футболист перебрался в Атлетико Насьональ. Об этом сообщила пресс-служба «зелено-белых».

Батиста подписал контракт на 3 года. Сумма трансфера остается неизвестной.

25-летний Факундо провел за «волков» только полсезона, где в 15 матчах забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что донецкий Шахтер вернул своего легионера в клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Факундо Батиста

Статьи по теме

Полесье представило обновленные комплекты формы Полесье представило обновленные комплекты формы
"Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья "Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья
Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира Полесье подтвердило трансфер опытного бомбардира
Полесье определилось с домом на евроарене Полесье определилось с домом на евроарене

Видео

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: Польша - Дания, Швеция - Германия на женском Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом
Вчера, 23:58
Европа23:58
"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом
Европа23:56
Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны
Украина23:32
Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья
Европа22:59
Ливерпуль присоединился к борьбе за звезду, которая не нужна Реалу
Европа22:55
Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале
Европа22:34
Президент Спортинга сделал громкое заявление в отношении Дьокереша
Бокс22:08
"Турки этим занимается": Менеджер Фьюри подтвердил готовность устроить бой с Джошуа
Украина21:59
Туран: Если добьюсь успеха с Шахтером, то стану самым счастливым человеком в мире
Европа21:29
Звездный форвард проигнорировал начало предсезонных сборов своего клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK