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Футбол

Карпаты договорились об аренде бразильского вингера - источник

Пауло Витор станет игроком львовян.
Сегодня, 12:41       Автор: Василий Медвидь
Пауло Витор
Пауло Витор

Львовские Карпаты усилят линию атаки.

Как сообщает ТаТоТаке, «львы» подпишут Пауло Витора из Портимоненсе. Соглашение будет оформлено на правах аренды.

У подопечных Владислава Лупашко будет опция выкупа игрока за неизвестную сумму.

В прошлом сезоне Витор забил 9 голов во 2 дивизионе Португалии за 26 матчей.

26-летний бразилец может играть на обоих флангах атаки.

Напомним, ранее клуб Серии А заинтересовался легионером Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты

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