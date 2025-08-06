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Футбол

Заря сообщила о смерти своего игрока

Владимир Белоцерковец погиб в возрасте 25 лет.
Сегодня, 13:23       Автор: Василий Медвидь
Владимир Белоцерковец / Instagram
Владимир Белоцерковец / Instagram

Луганская Заря сообщила о трагической новости.

Украинский полузащитник Владимир Белоцерковец скончался в возрасте 25 лет. Причина смерти игрока неизвестна.

Футболист провел за «бело-черных» 11 матчей, присоединившись в начале этого года из Ингульца.

Примечательно, что только сегодня, 6 августа, за несколько часов до сообщения о смерти игрока, начали появляться сообщения о том, что Белоцерковец восстановился от травмы голеностопа.

Напомним, ранее сообщалось, что в 53 года скончался экс-капитан Порту

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Владимир Белоцерковец

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