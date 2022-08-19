Зубков продолжает тренироваться по индивидуальной программе
Вингер Шахтера пока не приступил к работе с основной группой.
Шахтер продолжает готовиться к старту чемпионата Украины сезона-2022/23.
По информации пресс-службы "горняков", по индивидуальной программе продолжает заниматься Александр Зубков.
Украинский вингер недавно присоединился к донецкому клубу, перейдя из венгерского Ференцвароша.
Напомним, в первом туре УПЛ подопечные Игора Йовичевича встретятся с Металлистом 1925. Матч состоится 23 августа.
Ранее своими ожиданиями от предстоящего начала украинского чемпионата поделился наставник Шахтера и голкипер Анатолий Трубин.
Источник: ФК Шахтер Донецк.