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Шахтер вернет в Украину бывшего игрока Карпат

Трансфер Марьяна Шведа находится на завершающей стадии.
Сегодня, 13:35
Марьян Швед / kvmechelen.be
Марьян Швед / kvmechelen.be
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Полузащитник бельгийского Мехелена Марьян Швед в ближайшее время должен стать игроком Шахтера.

Как утверждает GVA, переход 25-летнего футболиста в донецкий клуб находится на завершающей стадии.

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Предполагается, что из-за переговоров по трансферу украинский полузащитник пропустил матч Мехелена против Вестерло (5:4).

Напомним, что Швед является воспитанником львовских Карпат, в составе которых начинал профессиональную карьеру. В 2019 году украинец перешел в Селтик, но не сумел закрепиться в шотландском клубе. С 2020 года выступает за Мехелен.

В минувшем сезоне Швед провел в составе бельгийской команды 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее Шахтер объявил о возвращении Ивана Петряка.

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