Верес одержал драматическую победу над Ворсклой

Гости сумели вырвать три очка на заключительных секундах матча.

В субботу, 27 августа, полтавская Ворскла в Ужгороде на стадионе Авангард в рамках второго тура украинской Премьер-лиги принимала Верес.

Подопечные Юрия Вирта, проигрывая по ходу поединка, сумели отыграться практически под конец встречи и вырвать победу со счетом 2:1 на последних секундах.

Полтавская команда вышла вперед на 21-й минуте усилиями Александра Скляра. Преимущество хозяев поля продержалось до 85-й минуты, когда положение выровнял Валерий Кучеров. А уже в компенсированное время поединка в последней атаке Верес забил победный гол благодаря точному удару Михаила Шестакова.

Таким образом, после двух сыгранных туров Ворскла еще не набрала ни одного очка, а в активе Вереса уже две победы.

Ворскла - Верес 1:2

Голы: Скляр, 21 - Кучеров, 85, Шестаков, 90+6

Ворскла: Ризнык - Фелипе (Козиренко, 49), Яворский (Челядин, 68), Зайков, Мельничук - Тотре, Скляр, Толи, Олейник (Марлисон, 87) - Сефери (Крупский, 87), Степанюк.

Верес: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич - Клец, Кучеров (Курко, 89) - Дахновский (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 70), Г. Пасич - Гайдучик (Сергийчук, 46, Шестаков, 88).

Предупреждения: Сефери, 20, Тотре, 55, Яворский, 60, Зайков, 79, Челядин, 90+6 - Лебеденко, 32, Сергийчук, 79.