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Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории Динамо Киев

Вингер еще больше приблизился к отметке в 100 голов за киевлян.
Сегодня, 16:16
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images
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В рамках первого тура группового раунда Лиги Европы против Фенербахче вице-капитан киевского Динамо Виктор Цыганков забил единственный гол "бело-синих".

Для хавбека сборной Украины этот мяч стал уже 87-м составе Динамо во всех турнирах.

В историческом реестре киевского клуба Цыганков таким образом догнал Артема Милевского, остановившегося на 87 голах за Динамо. Теперь они разделяют 7-ю строчку.

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Шестым в рейтинге нынешний тренер киевского клуба Олег Гусев, забивший 96 мячей. Недостижимым лидером рейтинга является Олег Блохин, который забил 266 мячей и более чем на 100 голов опережает занимающего второе место Сергея Реброва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Динамо Киев Артем Милевский Виктор Цыганков
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