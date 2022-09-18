Дебютант сборной Украины: Очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами

Голкипер Колоса Евгений Волынец поделился впечатлениями от первых дней пребывания в составе сборной Украины.

По словам вратаря, он рад оказаться среди футболистов высокого класса.

"Приятно работать в такой атмосфере и с мастерами такого уровня, поэтому мне все нравится. Конечно, непросто, потому что сразу заметно высокий класс футболистов, которые есть в нашей команде. Не просто так их приглашали играть в АПЛ. В конце концов мне сложно, но любопытно.

Общая атмосфера – супер. Все на позитиве и поддерживают друг друга, потому очень приятно работать. Александр Петраков достаточно требовательный тренер. Мы с ним немного пообщались, он меня ознакомил с общим положением дел. Знакомимся, все хорошо".

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"Работать в Варшаве – одно удовольствие. Все в кайфе. Поля – супер, условия – супер, поэтому нечего жаловаться. Понемногу чувствую себя частью сборной Украины", - заявил голкипер.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Дивизиона B Лиги наций, опережая шотландцев на один балл.