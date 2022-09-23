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Заря подписала бывшего защитника Шахтера

Ранее игрок выступал в арендах за Мариуполь и Александрию.
Сегодня, 13:57
Игорь Кирюханцев / ФК Заря
Игорь Кирюханцев / ФК Заря
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Бывший защитник донецкого Шахтера Игорь Кирюханцев в статусе свободного агента пополнил состав Зари.

О подписании 26-летнего футболиста луганский клуб объявил на своем официальном сайте. Детали сделки с игроком не разглашаются.

Кирюханцев является воспитанником академии Шахтера, но за первую команду донецкого клуба провел всего один матч. Минувшим летом у него истек контракт с "горняками".

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В сезоне-17/18 перешел в аренду в Мариуполь, сыграл за этот клуб 81 матч, забил три гола и отдал семь голевых передач.

Первую половину прошлого сезона провел на правах аренды в Александрии, в составе которой принял участие в 11 поединках, дважды забил и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что полузащитник луганской Зари Егор Назарина перешел в Шахтер.

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