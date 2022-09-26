Прыжок от счастья: Новичок Ворсклы сделал предложение своей возлюбленной
Владлен Юрченко сообщил о важном событии в жизни.
Новичок полтавской Ворсклы Владлен Юрченко в ближайшее время перестанет считаться холостяком.
28-летний футболист в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил о том, что сделал предложение своей избраннице - Кристине.
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Юрченко написал, что сделал предложение еще 9 сентября, однако решил об этом рассказать только сейчас.
Примечательно, что на одном из фото Владлен прыгает от счастья, ведь Кристина ответила согласием.
Напомним, Юрченко подписал трехлетний контракт с Ворсклой.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара объявила о расставании с Икарди.