Прыжок от счастья: Новичок Ворсклы сделал предложение своей возлюбленной

Владлен Юрченко сообщил о важном событии в жизни.

Новичок полтавской Ворсклы Владлен Юрченко в ближайшее время перестанет считаться холостяком.

28-летний футболист в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил о том, что сделал предложение своей избраннице - Кристине.

Читай также: Форвард Ливерпуля сделал предложение своей девушке в трогательном стиле

Юрченко написал, что сделал предложение еще 9 сентября, однако решил об этом рассказать только сейчас.

Примечательно, что на одном из фото Владлен прыгает от счастья, ведь Кристина ответила согласием.

Напомним, Юрченко подписал трехлетний контракт с Ворсклой.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара объявила о расставании с Икарди.