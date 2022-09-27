УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Лучшие игрок и тренер УПЛ по итогам августа-сентября / УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам стартовых матчей чемпионата, сыгранных в августе и сентябре.

Как сообщает официальный сайт организации, по результатам голосования лучшим футболистом был признан полузащитник Вереса Дмитрий Клец, который набрал 31,2% голосов. В четырех матчах чемпионата он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Также на награду претендовали Дмитрий Непогодов (Черноморец) - 23,1 %, Денис Безбородько (Заря/Колос) - 19,2%, Александр Пихаленок (Днепр-1) - 17,9% и Андрей Цуриков (Александрия) - 8,6%.

Лучшим тренером стал наставник Вереса Юрий Вирт, набравший 48,9% голосов.

В борьбе за награду он опередил Александра Кучера (Днепр-1) - 23,3%, Ярослава Вишняка (Колос) - 10,7%, Патрика ван Леувена (Заря) - 9,3% и Валерия Кривенцова (Металлист 1925) - 7,8 %.

Напомним, что Верес после четырех сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав девять очков.