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УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

В обоих номинациях победителями стали представители Вереса.
Сегодня, 14:22
Лучшие игрок и тренер УПЛ по итогам августа-сентября / УПЛ
Лучшие игрок и тренер УПЛ по итогам августа-сентября / УПЛ
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Украинская Премьер-лига объявила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам стартовых матчей чемпионата, сыгранных в августе и сентябре.

Как сообщает официальный сайт организации, по результатам голосования лучшим футболистом был признан полузащитник Вереса Дмитрий Клец, который набрал 31,2% голосов. В четырех матчах чемпионата он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Также на награду претендовали Дмитрий Непогодов (Черноморец) - 23,1 %, Денис Безбородько (Заря/Колос) - 19,2%, Александр Пихаленок (Днепр-1) - 17,9% и Андрей Цуриков (Александрия) - 8,6%.

Лучшим тренером стал наставник Вереса Юрий Вирт, набравший 48,9% голосов.

В борьбе за награду он опередил Александра Кучера (Днепр-1) - 23,3%, Ярослава Вишняка (Колос) - 10,7%, Патрика ван Леувена (Заря) - 9,3% и Валерия Кривенцова (Металлист 1925) - 7,8 %.

Напомним, что Верес после четырех сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав девять очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Дмитрий Клец
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