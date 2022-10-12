Бойко будет прооперирован после повреждения крестообразной связки

Точные сроки восстановления голкипера Динамо пока не называются.

Киевское Динамо потеряло на длительный период вратаря Дениса Бойко.

Голкипер, получивший травму в поединке украинской Премьер-лиги против Руха (3:0) в минувшее воскресенье, в среду, 12 октября, прошел углубленное обследование в одной из клиник Барселоны.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", вратарю был поставлен диагноз повреждение передней крестообразной связки и назначена операция.

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Ориентировочные сроки восстановления будут известны после хирургического вмешательства и сообщены дополнительно.

Тем не менее предполагается, что Бойко будет вынужден пропустить около полугода.

Отметим, что сейчас также травмирован вратарь киевской команды Георгий Бущан.

В нынешнем сезоне Бойко провел в составе Динамо во всех турнирах пять матчей, пропустив три гола и сохранив ворота в неприкосновенности в трех поединках.