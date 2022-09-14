Бущан - после операции: Новости с фронта добавляют сил

Вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан перенес операцию после травмы, которую получил в матче против Фенербахче.

Футболист выложил фото с операционного стола и прокомментировал последние события.

"Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції.

Все добре. Дякую всім за теплі слова!

Окремо дякую ЗСУ, ТРО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил.

Завтра разом вболіваємо за Динамо. Так, на початку сезону невдалих днів в нас поки більше, але ще не вечір. Знаю характер хлопців", — написал Бущан в Instagram.

Сообщается, что травма Бущана средней тяжести и уже в следующем месяце он сможет вернуться к матчам.