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Бущан - после операции: Новости с фронта добавляют сил

Голкипер киевского Динамо выразил слова благодарности защитникам Украины.
Сегодня, 16:17
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
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Вратарь Динамо и сборной Украины Георгий Бущан перенес операцию после травмы, которую получил в матче против Фенербахче.

Футболист выложил фото с операционного стола и прокомментировал последние события.

"Це правда життя. Але кожен з нас повинен намагатися зробити так, щоб вдалих днів у житті було більше. З цією думкою прокинувся після операції.

Все добре. Дякую всім за теплі слова!

Окремо дякую ЗСУ, ТРО та всім, хто зараз у контрнаступі. Новини з фронту теж додають сил.

Завтра разом вболіваємо за Динамо. Так, на початку сезону невдалих днів в нас поки більше, але ще не вечір. Знаю характер хлопців", — написал Бущан в Instagram.

Сообщается, что травма Бущана средней тяжести и уже в следующем месяце он сможет вернуться к матчам.

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