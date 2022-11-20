Шахтер озвучил сроки восстановления Шведа после операции

Вингер Шахтера Марьян Швед был вынужден перенести хирургическое вмешательство из-за хроничных проблем с пахом.

После операции 25-летний футболист вернулся во Львов, где продолжит курс реабилитации.

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Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, для полного восстановления игроку потребуется до восьми недель.

🧡 Мар'ян Швед переніс операцію та повернувся до Львова.



Півзахисник продовжує курс реабілітації. На повне відновлення Шведу знадобиться до 8 тижнів.



🙏 Бажаємо якнайшвидшого відновлення, Мар'яне!#Shakhtar pic.twitter.com/AQWAZDkWea — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 20, 2022

Напомним, что Швед получил повреждение в конце сентября в контрольном поединке с польским Радомяком (2:0).

В текущем сезоне вингер провел в составе Шахтера во всех турнирах девять матчей, в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.