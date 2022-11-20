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Шахтер озвучил сроки восстановления Шведа после операции

Игрока ожидает длительный процесс реабилитации.
Сегодня, 13:56
Марьян Швед / Getty Images
Марьян Швед / Getty Images

Вингер Шахтера Марьян Швед был вынужден перенести хирургическое вмешательство из-за хроничных проблем с пахом.

После операции 25-летний футболист вернулся во Львов, где продолжит курс реабилитации.

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Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, для полного восстановления игроку потребуется до восьми недель.

Напомним, что Швед получил повреждение в конце сентября в контрольном поединке с польским Радомяком (2:0).

В текущем сезоне вингер провел в составе Шахтера во всех турнирах девять матчей, в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марьян Швед

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