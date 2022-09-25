Швед получил травму во время спарринга Шахтера

Определенное время украинский вингер будет находится вне игры.

Воспользовавшись международной паузой, Шахтер сыграл товарищеский матч с польским Радомяком (2:0), который возглавляет экс-хавбек "горняков" Мариуш Левандовски.

Данный поединок ознаменовался для команды не только поражением, но и потерей футболиста, который неплохо начал этот сезон.

Речь идет об украинском вингере Марьяне Шведе. В одном из эпизодов матча 25-летний футболист получил повреждение после столкновения с оппонентом.

Состояние здоровья и сроки восстановления игрока, недоигравшего до конца эту встречу на данный момент остаются неизвестными.

Стоит отметить, что в семи стартовых поединках в футболке донецкого клуба Швед отметился тремя голами, два из которых в ворота РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.