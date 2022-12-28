Довбик сравнил тренировки Луческу, Йовичевича, Петракова и Кучера

Артем Довбик рассказал о своем тренировочном процессе в 2022 году, нападающему пришлось поработать с четырьмя разными тренерами.

После восстановления футболист начал искать варианты, где можно потренироваться с мячом и попал в киевское Динамо. А вообще на протяжение года Артем работал с Александром Петраковым, Игорем Йовичевичем, Александром Кучером и Мирчей Луческу. И по словам нападающего, не почувствовал большой разницы.

"Знаете, в течение года я тренировался и играл под руководством четырех тренеров – Игоря Йовичевича, Мирчи Луческу, Александра Петракова и Александра Кучера. Такого у меня еще не было, но, признаюсь, трудностей не испытывал. Наверное, потому, что я нападающий, а от него везде нужно одно и то же – забивать.

Да, есть детали, и касаются они, например, прессинга. Требования в этом компоненте бывают разными не то что у разных тренеров, а в разных матчах. Одного соперника мы накрываем так, второго – иначе. Год назад я говорил о том, что здесь мне нужно добавить, поэтому над прессингом, его пониманием я много работал", - цитирует игрока Команда 1.

К тому же Довбик вспомнил, что в Динамо его приняли тепло, ведь многих он знал по сборной. А вот тренировки в Луческе получились сложными, потому что румынский тренер заставляет игроков много бегать. По словам Довбика, побегать пришлось почти вдвое больше, чем в Днепр-1.