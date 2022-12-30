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Шахтер установил цену на своего защитника для Интернасьонала

Сейчас игрок пребывает в бразильском клубе на правах аренды.
Сегодня, 16:27
Витао / Getty Images
Витао / Getty Images

Интернасьонал заинтересован в подписании на постоянной основе арендованного у Шахтера защитника Витао.

Как сообщает Portaldocolorado.com.br, 22-летний футболист является приоритетной целью бразильского клуба, но сделка может не состояться из-за финансовых требований "горняков".

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По информации источника, в неофициальном разговоре представитель Шахтера сообщил, что клуб хочет получить за игрока 10 миллионов евро, но эта сумма превышает возможности Интернасьонала.

Арендный договор защитника рассчитан до лета 2023 года, а контракт с донецким клубом - до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Витао провел за Интернасьонал 38 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Отметим, ранее бразильский защитник заявил, что не хочет возвращаться в Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы интернасьонал Витао

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