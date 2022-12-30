Шахтер установил цену на своего защитника для Интернасьонала
Интернасьонал заинтересован в подписании на постоянной основе арендованного у Шахтера защитника Витао.
Как сообщает Portaldocolorado.com.br, 22-летний футболист является приоритетной целью бразильского клуба, но сделка может не состояться из-за финансовых требований "горняков".
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По информации источника, в неофициальном разговоре представитель Шахтера сообщил, что клуб хочет получить за игрока 10 миллионов евро, но эта сумма превышает возможности Интернасьонала.
Арендный договор защитника рассчитан до лета 2023 года, а контракт с донецким клубом - до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Витао провел за Интернасьонал 38 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Отметим, ранее бразильский защитник заявил, что не хочет возвращаться в Шахтер.