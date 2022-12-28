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Бразильский клуб договорился о продлении аренды полузащитника Шахтера

Майкон продолжит свои выступления за Коринтианс.
Сегодня, 15:26
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

Коринтианс сохранил в своем составе арендованного у Шахтера полузащитника Майкона.

Ранее бразильский клуб вел переговоры о выкупе игрока, но в итоге было достигнуто соглашение о продлении его аренды, которая теперь будет рассчитана до конца 2023 года.

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Как сообщает Globo, за новую сделку по 25-летнему футболисту Коринтианс заплатит донецкому клубу 500 тысяч евро и будет иметь первоочередное право покупки хавбека, если по нему поступят предложения от других претендентов.

Действующий контракт бразильского легионера с Шахтером рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что в 2022 году Майкон провел составе Коринтианса 26 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами в Копа Либертадорес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы коринтианс Майкон

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