Бразильский клуб договорился о продлении аренды полузащитника Шахтера
Коринтианс сохранил в своем составе арендованного у Шахтера полузащитника Майкона.
Ранее бразильский клуб вел переговоры о выкупе игрока, но в итоге было достигнуто соглашение о продлении его аренды, которая теперь будет рассчитана до конца 2023 года.
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Как сообщает Globo, за новую сделку по 25-летнему футболисту Коринтианс заплатит донецкому клубу 500 тысяч евро и будет иметь первоочередное право покупки хавбека, если по нему поступят предложения от других претендентов.
Действующий контракт бразильского легионера с Шахтером рассчитан до лета 2025 года.
Отметим, что в 2022 году Майкон провел составе Коринтианса 26 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами в Копа Либертадорес.