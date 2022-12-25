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Футбол

Шахтер готов отпустить бразильского легионера

Коринтианс может выкупить контракт Майкона.
Сегодня, 18:19
Майкон
Майкон

Донецкий Шахтер может потерять еще одного бразильского легионера.

Как сообщает местное издание UOL Esporte, приоритет Коринтианса - сохранить в своем составе Майкона.

Источник отмечает, что "горняки" готовы отпустить футболиста за 4-5 млн в европейской валюте.

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Президент бразильского клуба недавно заявил, что они ведут переговоры с Шахтером, но Майконом интересуется и ряд европейских клубов.

25-летний центральный полузащитник в бразильской Серии А забил 2 гола за 26 матчей.


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