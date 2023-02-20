Динамо благодаря эффектному голу Царенко ушло от поражения в спарринге с вице-чемпионом Латвии

В понедельник, 20 февраля, киевское Динамо провело свой 12-й спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Мирчи Луческу в очередном контрольном матче стал вице-чемпион Латвии Рига. Киевская команда уступала по ходу встречи, но смогла выровнять положение, завершив поединок вничью 1:1.

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После безголевого первого тайма латвийский клуб вышел вперед в начале второй половины встречи благодаря результативному удару Милоша Йоича, который головой замкнул навес с правого фланга.

Ближе к концу матча Динамо удалось отыграться стараниями Антона Царенко. На 79-й минуте встречи полузащитник "бело-синих", получив мяч в штрафной, эффектно убрал двух набегавших соперников и пробил точно под стойку ворот.

Динамо (Киев, Украина) - Рига (Латвия) 1:1

Голы: Царенко, 79 - Йоич, 54

Динамо: Нещерет - Вивчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) - Андриевский, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин - Супряга (Ванат, 58).

В своем следующем контрольном матче 23 февраля киевский клуб встретится уже с чемпионом Латвии Валмиерой.

Напомним, что в предыдущем спарринге Динамо не смогло обыграть Адану Демирспор.