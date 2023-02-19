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Динамо не смогло обыграть Адану Демирспор на сборах

Команды не забили ни единого гола.
Сегодня, 19:44
Динамо Киев
Динамо Киев

В рамках очередного товарищеского матча на сборах в Турции Динамо встретилось с местной Аданой Демирспор.

Киевляне не смогли победить турецкую команду, сыграв с ними в нулевую ничью.

В ходе поединка случилось необычное происшествие. Адана запретила украинскому клубу транслировать второй тайм поединка.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", в ходе второй половины матча клубы обменивались острыми моментами, но так и не смогли открыть счет.

Динамо - Адана Демирспор - 0:0

Динамо: Нещерет (Моргун, 77) - Караваев (Малыш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубинчак (Вивчаренко, 57) - Сидорчук (к) (Яцык, 73), Гармаш (Андриевский, 73), Буяльский (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перрис (Бенито, 57) - Ванат (Супряга, 73)
 


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