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Турецкий клуб под угрозой срыва не позволил Динамо показывать второй тайм игры

Зрители смогли увидеть лишь первые сорок пять минут
Сегодня, 19:33
Динамо Киев
Динамо Киев

В воскресенье, 19 февраля, Динамо в рамках очередного поединка на зимних сборах в Турции встретилось с местным клубом Адана Демирспор.В ходе данной встрече произошла неординарная ситуация.

Турецкая команда поставила киевлянам ультиматум в перерыве. Либо на клубном канале прерывается трансляция матча, либо Адана Демирспор не выходит на поле во втором тайме. 

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Пресс-служба "бело-синих" сообщила, что в интересах команды было принято решение остановить показ встречи. 

Стоит отметить, что Адана является одним из городов Турции, который серьезно пострадал от землетрясения, произошедшего недавно.


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