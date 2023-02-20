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Днепр-1 усилился двумя игроками Металлиста

Аренды расчитаны до конца сезона.
Сегодня, 21:29
Евгений Пидлепенец / scdnipro1.com.ua
Евгений Пидлепенец / scdnipro1.com.ua

Днепр-1 официально объявил о подписании двух игроков Металлиста - Вячеслава Танковского и Евгения Пидлепенца.

Оба игрока подписали арендное соглашение до конца сезона и уже заявлены за команду в УПЛ.

Стоит отметить, что Пидлепенец и Танковский вместе с несколькими игроками Металлиста проходили сборы с Днепром-1. Однако лишь эти двое смогли впечатлить тренерский штаб.

Пидлепенец получил 11-й номер, а Танковский - 31-й. Оба провели в этом сезоне по 14 игр за Металлист, и лишь Евгений записал на свой счет 4 результативные действия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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