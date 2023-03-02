Бывший клуб новичка Динамо раскрыл детали контракта игрока с киевлянами

Киевское Динамо накануне оформило трансфер полузащитника Шкендии Решата Рамадани.

Как сообщает официальный сайт северомакедонского клуба, 19-летний футболист подписал с киевлянами контракт на пять лет.

Также в Шкендии отмечают, что клуб получит от "бело-синих" 15% от суммы следующего трансфера игрока.

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Сколько Динамо заплатило за Рамадани, не разглашается, но по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 250 тысяч евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за Шкендию во всех турнирах 21 матч, отличившись одной результативной передачей.

Ранее Рамадани официально присоединился к Динамо, где будет выступать под 92-м номером.