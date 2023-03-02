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Заря объявила о подписании лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины

Также в луганскую команду перебрался юный защитник Ворсклы.
Сегодня, 13:59
Владислав Погорилый / ФК Шахтер Донецк
Владислав Погорилый / ФК Шахтер Донецк

Нападающий юношеской команды донецкого Шахтера Владислав Погорилый пополнил состав Зари.

О переходе 19-летнего футболиста луганский клуб объявил на своем официальном сайте, не разглашая при этом детали сделки.

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Погорилый является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Украины - в текущем розыгрыше первенства нападающий отличился 16 забитыми мячами в 14 матчах.

Еще одним новичком Зари стал 19-летний центральный защитник юношеской команды Ворсклы Виталий Мороховец, который также был внесен в заявку луганского клуба на вторую часть сезона.

Ранее сообщалось, что состав Зари пополнил защитник киевского Динамо Никита Бурда.

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