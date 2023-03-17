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Трубин подвел итоги еврокампании Шахтера

"Играли за себя, за всю Украину".
Сегодня, 10:04
Анатолий Трубин / shakhtar.com
Анатолий Трубин / shakhtar.com

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги кампании команды в еврокубках, после вылета из Лиги Европы.

Напомним, что донецкая команда пустила 7 голов в свои ворота в ответном матче против Фейеноорда и прекратила выступления в Европе на стадии 1/8 финала.

Тем не менее, украинец не унывает, и утверждает, что вся команда хоть и разочарована поражением, но не опускает руки. А еврокапмпанию в целом, Шхатер провел на достойном уровне.

"Очень тяжелый и печальный день для всех нас. Но то, что сделала команда, стоит уважения. Я очень горд быть ее частью. Горд за каждого в команде.

Считаю, что мы провели замечательную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил и не верит. Каждый матч мы доказывали, что можем играть и показывать результат. И делали это так, как умели, всегда искренне и со 100% отдачей.

Играли за себя, за всю Украину. Мотивированные собственными мечтами, установками Игоря Йовичевича и вашей невероятной поддержкой. Мы продолжим работать дальше еще лучше, я уверен. Такие разгромные поражения делают нас сильнее. Уже не раз доказывали, что умеем работать над ошибками и начинать все с начала с новыми силами", - написал вратарь в своем Инстаграме.

Напомним, что на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Анатолий Трубин

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