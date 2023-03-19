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Игроки Динамо покинули расположение молодежной сборной из-за травм

Владислав Ванат и Александр Сирота не смогут сыграть в ближайших матчах.
Сегодня, 19:03
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань внес вынужденные изменения в заявку на контрольные матчи против Дании и Италии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, из заявки на предстоящие поединки были исключены игроки Динамо, а именно Владислав Ванат и Александр Сирота в связи с повреждениями.

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Зато, довызван был центральный защитник Антон Боля, который является одноклубником Ваната и Сироты. Матчи против Дании и Италии состоятся уже 24 и 27 марта соответственно.

Руководить молодежной сборной в этих играх будет тандем Василия Кардаша и Александра Мелащенко в связи с тем, что Ротань, который также выполняет функции и. о. главного тренера взрослой сборной, отправится вместе с игроками "сине-желтых" на матч против Англии в рамках отбора к Евро-2024.

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