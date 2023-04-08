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Хавбек Вереса опроверг сообщения о драке на тренировке клуба

Дахновский подчеркнул, что неспроста это появилось перед матчем с Рухом.
Сегодня, 14:16
Виталий Дахновский / НК Верес
Виталий Дахновский / НК Верес

Полузащитник ровенского Вереса Виталий Дахновский опроверг ранее появившиеся новости о драке во время тренировки.

Напомним, что вчера ряд СМИ написал о том, что на предматчевой тренировке Дахновский серьезно подрался с Геннадем Пасичем.

Более Дахновский подчеркнул, что подобные вбросы появляются не просто так именно перед матчем с Рухом, который стал принципиальным соперникам для ровенской команды.

"Такого не было. Это полная чушь и бред. Уже не впервые именно перед матчами Вереса с Рухом в СМИ появляются какие-то ложные слухи о нашей команде", — сказал Дахновский в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что  онлайн-трансляцию матча Рух - Верес вы посмотреть бесплатно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес

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