Хавбек Вереса опроверг сообщения о драке на тренировке клуба
Дахновский подчеркнул, что неспроста это появилось перед матчем с Рухом.
Полузащитник ровенского Вереса Виталий Дахновский опроверг ранее появившиеся новости о драке во время тренировки.
Напомним, что вчера ряд СМИ написал о том, что на предматчевой тренировке Дахновский серьезно подрался с Геннадем Пасичем.
Более Дахновский подчеркнул, что подобные вбросы появляются не просто так именно перед матчем с Рухом, который стал принципиальным соперникам для ровенской команды.
"Такого не было. Это полная чушь и бред. Уже не впервые именно перед матчами Вереса с Рухом в СМИ появляются какие-то ложные слухи о нашей команде", — сказал Дахновский в интервью Украинскому футболу.
Напомним, что онлайн-трансляцию матча Рух - Верес вы посмотреть бесплатно на нашем сайте.