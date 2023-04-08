Рух - Верес: онлайн-трансляция матча 08.04.2023 20-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Рухом и Вересом в украинской Премьер-лиге.

В субботу, 8 апреля, львовский Рух будет принимать дома соседей по турнирной таблице ровенский Верес. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Обе команды находятся на дне таблицы и у обеих сейчас черная полоса. Рух проиграл три игры подряд и пропускает уже 10-ю игру подряд.

Не лучше дела идут и у Вереса. Подопечные Юрия Вирта не выигрывают уже восемь матчей подярд и пропускают стабильно в течение 15-ти игр.

Смотреть онлайн трансляцию матча Рух - Верес

Трансляция матча Рух - Верес будет доступна в этой новости 8 апреля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Минаем будет транслироваться на канале Football Hub в YouTube.

Западное дерби в этот раз станет битвой аутсайдеров, в котором обеим командам очень нужна победа, чтобы прервать свою неудачную серию.

При этом перед матчем в СМИ говорили о проблемах с атмосферой в ровенской команде, а значит Рух можно рискнуть посчитать фаворитом встречи.

В личных встречах команды всегда радовали болельщиков забитыми голами, а в первом круге Рух и Верес разыграли боевую ничью 2:2. Так что матч будет интересным.