Рух - Верес: онлайн-трансляция матча 08.04.2023 20-го тура УПЛ
В субботу, 8 апреля, львовский Рух будет принимать дома соседей по турнирной таблице ровенский Верес. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Обе команды находятся на дне таблицы и у обеих сейчас черная полоса. Рух проиграл три игры подряд и пропускает уже 10-ю игру подряд.
Не лучше дела идут и у Вереса. Подопечные Юрия Вирта не выигрывают уже восемь матчей подярд и пропускают стабильно в течение 15-ти игр.
Смотреть онлайн трансляцию матча Рух - Верес
Трансляция матча Рух - Верес будет доступна в этой новости 8 апреля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.
В Украине матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Минаем будет транслироваться на канале Football Hub в YouTube.
Западное дерби в этот раз станет битвой аутсайдеров, в котором обеим командам очень нужна победа, чтобы прервать свою неудачную серию.
При этом перед матчем в СМИ говорили о проблемах с атмосферой в ровенской команде, а значит Рух можно рискнуть посчитать фаворитом встречи.
В личных встречах команды всегда радовали болельщиков забитыми голами, а в первом круге Рух и Верес разыграли боевую ничью 2:2. Так что матч будет интересным.