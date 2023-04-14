Эквадорский полузащитник пройдет медосмотр для перехода в Шахтер
Клуб игрока сообщил о его скором трансфере в украинскую команду.
Полузащитник ЛДУ Кито и молодежной сборной Эквадора Денил Кастильо продолжит карьеру в донецком Шахтере.
Пресс-служба эквадорского клуба сообщила, что вскоре стороны должны закрыть сделку по переходу 19-летнего футболиста.
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В ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр перед трансфером в Шахтер. Все процедуры должны состояться в Молдове.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
#ComunicadoOficial: Denil Castillo 🇪🇨 pic.twitter.com/6V6CzX7D7w— LDU Oficial (@LDU_Oficial) April 14, 2023
Отметим, ранее Кастильо выступал за молодежную команду ЛДУ Кито.
Ранее сообщалось, что эквадорский клуб после продажи рассчитывает сохранить часть прав на полузащитника.