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Футбол

Эквадорский полузащитник пройдет медосмотр для перехода в Шахтер

Клуб игрока сообщил о его скором трансфере в украинскую команду.
Сегодня, 22:01
Денил Кастильо / ЛДУ Кито
Денил Кастильо / ЛДУ Кито

Полузащитник ЛДУ Кито и молодежной сборной Эквадора Денил Кастильо продолжит карьеру в донецком Шахтере.

Пресс-служба эквадорского клуба сообщила, что вскоре стороны должны закрыть сделку по переходу 19-летнего футболиста.

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В ближайшее время игрок пройдет медицинский осмотр перед трансфером в Шахтер. Все процедуры должны состояться в Молдове.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отметим, ранее Кастильо выступал за молодежную команду ЛДУ Кито.

Ранее сообщалось, что эквадорский клуб после продажи рассчитывает сохранить часть прав на полузащитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы ЛДУ Кито

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