Рух - Ворскла 1:1: обзор матча и результат игры 29.04.2023
В субботу, 29 апреля, Рух в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги принимал на Арене Львов Ворсклу.
Полтавская команда с минимальным перевесом вела в счете, но не смогла удержать победный результат, оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти в компенсированное время.
После безголевого первого тайма гостям удалось выйти вперед на 57-й минуте поединка благодаря результативному удару Руслана Степанюка. Этот результат продержался до конца матча, который получил неудачную для полтавчан развязку. Сергей Яворский заработал удаление, а Рух получил право на пенальти, который реализовал Юрий Климчук и принес своей команде ничью.
На данный момент Ворскла с 30 баллами идет на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ. Рух с 20 очками занимает 14-е место.
Статистика матча Рух - Ворскла 23-го тура чемпионата Украины
Рух - Ворскла 1:1
Голы: Климчук, 90+2 (пен.) - Степанюк, 57
Удары по воротам: 6 - 13
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 1 - 8
Рух: Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич (Альваренга, 62), Эдсон (Подгурский, 65), Таллес (Мысык, 81), Довгий (Притула, 62), Соломон, Климчук
Ворскла: Исенко, Кравец, Пердута, Олейник (Нестеренко, 89), Степанюк, Яворский, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковский, 85), Кане (Лукас Рамирес, 90+2)
Предупреждения: Сефери - Яворский, Челядин.
Удаление: Яворский, 90