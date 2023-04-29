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Рух - Ворскла 1:1: обзор матча и результат игры 29.04.2023

Полтавская команда в меньшинстве не удержала победу, пропустив с пенальти.
Сегодня, 17:02
Рух и Ворскла сыграли вничью / ФК Рух
Рух и Ворскла сыграли вничью / ФК Рух

В субботу, 29 апреля, Рух в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги принимал на Арене Львов Ворсклу.

Полтавская команда с минимальным перевесом вела в счете, но не смогла удержать победный результат, оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти в компенсированное время.

После безголевого первого тайма гостям удалось выйти вперед на 57-й минуте поединка благодаря результативному удару Руслана Степанюка. Этот результат продержался до конца матча, который получил неудачную для полтавчан развязку. Сергей Яворский заработал удаление, а Рух получил право на пенальти, который реализовал Юрий Климчук и принес своей команде ничью.

На данный момент Ворскла с 30 баллами идет на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ. Рух с 20 очками занимает 14-е место.

Статистика матча Рух - Ворскла 23-го тура чемпионата Украины

Рух - Ворскла 1:1

Голы: Климчук, 90+2 (пен.) - Степанюк, 57

Удары по воротам: 6 - 13
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 1 - 8

Рух: Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич (Альваренга, 62), Эдсон (Подгурский, 65), Таллес (Мысык, 81), Довгий (Притула, 62), Соломон, Климчук

Ворскла: Исенко, Кравец, Пердута, Олейник (Нестеренко, 89), Степанюк, Яворский, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковский, 85), Кане (Лукас Рамирес, 90+2)

Предупреждения: Сефери - Яворский, Челядин.

УдалениеЯворский, 90

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