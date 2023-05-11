Скоро будут не на стадионе

В Мариуполе на стадионе им. Бойка росийские ультрас устроили варварскую акцию в честь 9 мая.

По сообщениям местных СМИ, на стадионе приехали болельщики из разных уголков росии, привезли тряпки своей страны и своих клубов, которые и поразвешивали на стадионе.

Русня пела "патриотические" и пропагандистские песни, а потом и вовсе устроила стрельбу из автоматов прямо на стадионе.

Напомним, что ранее бразильские клубы поддержали ФК Мариуполь.